Hoge Raad laat filmpje lookalike Verstappen opnieuw beoordelen

Het gerechtshof in Den Haag gaat zich buigen over een geschil tussen Max Verstappen en onlinesupermarkt Picnic. Het gerechtshof in Amsterdam besloot eerder dat het bedrijf geen 150.000 euro aan de autocoureur hoefde te betalen vanwege het verspreiden van een filmpje met een lookalike van de wereldkampioen. De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat die uitspraak niet in stand kan blijven.

Volgens de Hoge Raad oordeelde het hof in Amsterdam ten onrechte dat de lookalike volgens de auteurswet niets met het portretrecht te maken heeft. In het filmpje, in 2016 geplaatst op Facebook, is te zien hoe een lookalike van Verstappen een wagen van Jumbo voorbijloopt en in een bezorgbusje van Picnic stapt. Dat verscheen een dag nadat supermarktketen Jumbo, sponsor van de coureur, een commercial met Verstappen naar buiten had gebracht.

De rechtbank in Amsterdam stelde in 2018 dat het portretrecht van Verstappen zwaarder weegt dan het recht op vrije meningsuiting van Picnic. De coureur kreeg toen zijn vordering toegewezen. Dat oordeel werd twee jaar later in hoger beroep van tafel geveegd. Volgens het gerechtshof Amsterdam was het voldoende duidelijk dat het om een lookalike van Verstappen ging.

Picnic stelde dat het Facebookfilmpje grappig was bedoeld en alleen bestemd om personeel te motiveren. Zodra ze hoorden dat Verstappen het niet leuk vond, is het filmpje offline gehaald.