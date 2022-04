Kaag wil in meireces al praten met oppositie over Voorjaarsnota

Minister van FinanciĆ«n en D66-leider Sigrid Kaag hoopt, mits het kan, tijdens het meireces al de eerste gesprekken te voeren met oppositiepartijen over de Voorjaarsnota. Lukt dat niet, dan starten de gesprekken “zeker” na het reces. Het meireces van de Tweede Kamer loopt van vrijdag 22 april tot en met maandag 9 mei.

Volgens Kaag ligt er nu een “concept-Voorjaarsnota” waarmee de coalitie langs de oppositiepartijen kan. Dit is volgens haar het moment om accenten te leggen, te kijken waar steun voor is en om zaken in het concept te veranderen. Ze kan er nog niet op vooruitlopen hoe de gesprekken gaan lopen en met welke partijen de coalitie aan tafel gaat. Wel benadrukt ze “brede steun” te zoeken en hoopt “een rondje te doen met veel partijen”.

In de nacht van donderdag op vrijdag maakte premier Mark Rutte bekend dat de onderhandelingen over de Voorjaarsnota inmiddels zo ver zijn dat de oppositie kan meepraten. Wel benadrukte hij dat er nog geen akkoord op hoofdlijnen is tussen de coalitiepartijen. Dat de coalitie met de oppositie gaat praten over de Voorjaarsnota is volgens de premier “uniek”.