Kuiken: niet op winkel passen, wil ook partijleider PvdA worden

Attje Kuiken wil de komende jaren ook politiek leider zijn van de PvdA. “Daar ben ik beschikbaar voor”, laat zij weten kort na haar verkiezing tot fractievoorzitter in de Tweede Kamer door haar eigen fractiegenoten. De leden kiezen in juni een nieuwe partijleider.

Kuiken wil meer doen dan “op de winkel passen”, benadrukt zij. Daarvoor is er volgens haar te veel werk te verzetten, binnen de partij zelf en in het land. Zij wijst erop dat er volgend jaar alweer provinciale verkiezingen aankomen, die ook de stemverhoudingen in de Eerste Kamer bepalen.

Of Kuiken ook lijsttrekker wil zijn bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, laat zij nog in het midden. “Zover zijn we nog niet, ik ben net een halfuurtje gekozen.” Ook wil zij niet speculeren op eventuele tegenkandidaten. “Wie zich over twee jaar als partijleider opwerpt zullen we dan zien, gelukkig hebben we veel keuze.”

Net als haar voorganger Lilianne Ploumen wil Kuiken de samenwerking met GroenLinks verder uitbouwen. Maar over de manier waarop die vorm moet krijgen, wil zij eerst in gesprek met de eigen achterban, die ook leden telt die minder enthousiast zijn over nog nauwere linkse samenwerking.

Kuiken verwacht snel een uitnodiging te krijgen van premier Mark Rutte om te praten over de Voorjaarsnota. Daarin moeten forse gaten in de begroting worden gedicht, onder meer door de oorlog in Oekraïne en door de compensatie die betaald moet worden aan mensen die de afgelopen jaren te veel belasting hebben betaald over hun vermogen.

Wel waarschuwt Kuiken alvast dat steun van de PvdA niet vanzelfsprekend is. Zij zal alleen meegaan in plannen die ook echt de ongelijkheid in de samenleving verkleinen en de grote problemen aanpakken in het onderwijs en met de betaalbaarheid van bijvoorbeeld woningen en energie.

Kuiken is in één stemronde gekozen. Zij voelt zich dan ook erg gesteund door haar fractie. Ze zegt ook veel dank verschuldigd te zijn aan haar enige tegenstrever Henk Nijboer. “Ik voel me gesteund en dat zou andersom ook zo zijn geweest.”

Nijboer zelf kondigde Kuiken enthousiast aan. “Attje zal onze fractie de komende jaren bezield, vol overtuiging en bovenal liefdevol leiden. Ik heb daar alle vertrouwen in en ik ga er zelf ook alles aan doen om de fractie en Attje daarin te steunen. We maken er wat moois van.”