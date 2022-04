PvdA kiest Attje Kuiken als nieuwe fractieleider in Tweede Kamer

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De fractieleden hebben haar in een geheime stemming aangewezen als opvolger van Lilianne Ploumen, die vorige week onverwacht haar vertrek als Kamerlid en politiek leider aankondigde.

Kuiken (44) zit sinds 2006 namens de PvdA in de Tweede Kamer en voert onder meer het woord over gezondheidszorg. Na het vertrek van Diederik Samsom eind 2016 was zij al een tijdje waarnemend fractievoorzitter. Haar enige tegenstrever was financieel woordvoerder Henk Nijboer.

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent feliciteert Kuiken en zegt dat ze “de rotsvaste overtuiging heeft dat zij met haar kennis en ervaring kan laten zien dat een eerlijker en socialer beleid in Nederland mogelijk is”. Sent was “ongelofelijk trots” dat de fractie kon kiezen “uit twee geweldige kandidaten”.

Ploumen stapte op omdat zij vond dat de rol van fractieleider haar niet paste. Na het vertrek van Ploumen, die donderdag afscheid nam, waren er nog acht fractieleden over.

Wie de vrijgekomen Kamerzetel van Ploumen gaat innemen, is nog niet bekend. Gijs van Dijk is de eerste die er aanspraak op kan maken, maar hij moest eerder al de fractie verlaten na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De volgende die de zetel kan innemen is Mohammed Mohandis.