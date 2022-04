Rode Kruis geeft Oekraïense vluchtelingen prepaid betaalkaart

Het Rode Kruis komt met meer financiële hulp voor Oekraïense vluchtelingen in Oost-Europa. Zo krijgen mensen die zijn gevlucht van de hulporganisatie een prepaid betaalkaart om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. De komende maanden moeten zo twee miljoen mensen in Oekraïne en omliggende landen geholpen worden.

Derk Segaar, die bij het Nederlandse Rode Kruis verantwoordelijk is voor de internationale hulpverlening, zegt dat vluchtelingen dankzij de betaalkaart “de regie op hun leven terugkrijgen”. Hij noemt het belangrijk om hulpgoederen en voedselpakketten uit te delen in de nasleep van een ramp of conflict, maar prijst tegelijkertijd deze relatief nieuwe vorm van hulp.

“Mensen kunnen zo zelf kiezen wat zij op dat moment nodig hebben”, aldus Segaar, die stelt dat Oekraïners het geld bijvoorbeeld kunnen gebruiken om te betalen in de supermarkt. Het bedrag dat mensen krijgen, verschilt per land en hangt onder meer af van de kosten van het levensonderhoud daar. Het geld is bedoeld om de eerste drie maanden rond te komen en bijvoorbeeld medicijnen en eten te kopen. Het is een aanvulling op het leefgeld dat vluchtelingen van de landen krijgen.

Oekraïners moeten zich aanmelden om de prepaidkaart te krijgen. Het Rode Kruis wil zeker weten dat mensen de hulp echt nodig hebben. De organisatie richt zich vooral op grote families, ouderen en mensen met een beperking. Bij de volgende ronde wil het Rode Kruis vluchtelingen geld geven zodat ze huur kunnen betalen. De hulporganisatie trekt 145 miljoen Zwitserse frank uit voor de financiële hulp, omgerekend ongeveer 140 miljoen euro.

Het Rode Kruis bracht de afgelopen maanden al ruim 1800 ton aan onder meer voedsel, toiletspullen, dekens, slaapmatten en dekzeilen naar Oekraïne. De hulporganisatie verwacht vanwege de oorlog in het land zeker twee jaar hulp te moeten leveren en stelt dat daar 1,2 miljard euro voor nodig is.