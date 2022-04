Uslu over MeToo binnen D66: pijnlijk, iedereen schiet in de kramp

D66-staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) vindt de MeToo-zaak binnen haar eigen partij “pijnlijk”. “Iedereen schiet in de kramp”, reageert ze een dag na de persconferentie van partijleider Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt. Ze vindt dat organisaties, en dus ook D66, opener moeten zijn als het om dergelijke zaken gaat.

Kaag en Everhardt maakten donderdag excuses vanwege de afhandeling van een zaak van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Oud-D66-prominent Frans van Drimmelen maakte zich daaraan schuldig, bleek uit een onderzoek. Maar de conclusies dat Van Drimmelen wel degelijk over de schreef ging, hield de partij ruim een jaar lang stil. Van Drimmelen is inmiddels weg bij D66, na een “nieuwe weging” van het rapport door het huidige bestuur.

Uslu zegt niet de illusie te hebben gehad dat grensoverschrijdend gedrag zich niet zou voordoen binnen politieke partijen. “Het gebeurt overal.” Volgens haar is de kwestie een uitgelezen zaak voor regeringscommissaris Mariëtte Hamer, die de overheid gaat adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag.

De staatssecretaris denkt dat Hamer “het nog wel druk gaat krijgen”. Er is volgens Uslu veel losgekomen na de onthullingen van het programma BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland. “Nu is het D66, maar eerder was het de PvdA, of Ajax, of The Voice. We moeten kijken hoe we het anders doen.”

Kaag wilde voor aanvang van de ministerraad niet reageren op de uitspraken van Uslu, omdat zij niet op de hoogte was van “de context” waarin Uslu ze deed.