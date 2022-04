Van der Burg: Oekraïense kinderen ongelijk verspreid over EU

Er zijn in Europa “grote verschillen” te zien in het aantal onbegeleide Oekraïense kinderen dat zich meldt. Zo verklaart staatssecretaris Eric van der Burg dat in Nederland nog geen twintig minderjarige vluchtelingen in beeld zijn die niet worden begeleid door een ouder of vertegenwoordiger, terwijl dat aantal in bijvoorbeeld België vele malen hoger ligt. Kinderrechtenorganisatie UNICEF zei donderdag te vrezen dat in Nederland simpelweg niet alle kinderen in beeld zijn.

“Dat kan UNICEF zeggen”, aldus Van der Burg. “Naar sommige landen reizen meer Oekraïners, bijvoorbeeld omdat daar een grote Oekraïense gemeenschap is en meer familie.” Hij wijst erop dat in Nederland daarbovenop nog veel meer alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zoals de groep formeel genoemd wordt, uit andere landen komen.

UNICEF riep het kabinet op om na te gaan of gemeenten wel goed weten wat ze aan moeten met de onbegeleide kinderen. Als die buiten beeld blijven, vormen ze namelijk een makkelijke prooi voor mensenhandelaren of anderen die hen kunnen uitbuiten.