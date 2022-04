Wil jij ook het beste voor jouw allerliefste viervoeter?

Het aantal huishoudens dat een huisdier houdt is in 2020 en 2021 met bijna 2% toegenomen. Bijna 150.000 huishoudens namen de afgelopen jaren een gezelschapsdier in huis. Ongeveer 80.000 van die gezinnen namen een hond.

Deze en andere cijfers zijn de uitkomst van het jaarlijkse huisdierenpopulatie-onderzoek dat de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo heeft laten uitvoeren.

Eenzaamheid

93% van de respondenten in het onderzoek zijn het eens met de stelling dat huisdieren bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Een groot deel (88%) vindt ook dat huisdieren goed zijn voor de mentale of fysieke gezondheid van mensen.

Maar een hond heeft nu eenmaal ook een hoop zorg nodig om gezond te blijven. Als baasje kan jij hier dan veel aan bijdragen. Daarom hebben wij wat belangrijke tips op een rij gezet voor hoe je jouw hond goed gezond kan houden.

Tip 1: Voldoende beweging voor jouw hond

Net als bij mensen kunnen ook honden te weinig bewegen en te veel eten, dit zorgt er dan voor dat een hond te dik wordt en ook ongezond. Daarom is het van groot belang dat je er als baasje voor zorgt dat jouw hond voldoende beweegt. Hier kan je voor zorgen door je hond veel mee naar buiten te nemen en ook door hem of haar veel te laten rennen en spelen. Zo blijft je hond goed fit en ook gezond.

Tip 2: De beste voeding voor jouw hond

De voeding voor je hond is van groot belang. Er is er is een hoop verschillend hondenvoer te verkrijgen voor je hond, maar lang niet al het voer is even goed voor je hond. Het is dan ook belangrijk dat je kiest voor hondenvoer dat past bij het ras en de leeftijd van je hond en ook voor hondenvoer van kwaliteit. Zo krijgt je hond dan de juiste voedingsstoffen binnen waardoor hij of zij gezond blijft. Voeding is erg belangrijk en het zorgt voor een gezond lichaam, zeker in combinatie met de juiste hoeveelheid aan beweging van je hond.

Tip 3: Een goed ritme

Ook voor dieren is een ritme in de dag erg belangrijk, het geeft niet alleen hen structuur maar ook hun lichaam. Zo voelt een hond hierdoor meer duidelijkheid van wanneer hij of zij naar buiten kan gaan en zo kan het lichaam hieraan wennen. Het zelfde geldt voor regelmatige voertijden, dit is goed voor de organen en dus voor de gezondheid van de hond.