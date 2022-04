Zon en bloemen: ANWB waarschuwt voor topdrukte in Bollenstreek

De ANWB verwacht komend weekend topdrukte in de Bollenstreek vanwege het bloemencorso. Ook wordt het naar verwachting opnieuw druk in bloemenpark Keukenhof in Lisse.

Verkeer moet in de Bollenstreek volgens de ANWB rekening houden met wegafsluitingen en files. Zaterdag wordt daar het jaarlijkse bloemencorso gehouden. De vorige twee lentes ging het corso vanwege de coronamaatregelen niet door. De stoet doorkruist het gebied tussen Noordwijk en Haarlem, aldus de ANWB.

In de Keukenhof was het vorig weekend al onverwacht druk. Het park in Lisse trok tijdens de paasdagen 35.000 bezoekers en was daarmee helemaal uitverkocht. Ook natuurgebieden en het strand waren tijdens de zonnige paasdagen populair.

Ook zaterdag wordt het naar verwachting zonnig, meldt Weeronline vrijdag. Het wordt op veel plekken 18 tot 20 graden. Ook zondag is het op veel plaatsen nog best fraai, voorspelt Weeronline, hoewel de temperatuur wel een paar graden lager uitvalt.