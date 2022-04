Concurrentie op woningmarkt neemt toe

Steeds meer mensen zijn de afgelopen tijd op de woningmarkt op zoek gegaan naar een woning, meldt huizenplatform Funda. Uit cijfers van de Funda Index blijkt namelijk dat het aantal contactaanvragen de afgelopen drie maanden met een kwart is gestegen en ook het aantal bezichtigingsaanvragen steeg met een derde.

Doordat de rente in hoog tempo blijft stijgen en de prijzen iets stabiliseren, is de concurrentie op een huis flink toegenomen. Het vertrouwen om op dit moment een huis te kunnen kopen, is voor het eerst sinds een jaar op zijn hoogte punt, waardoor veel potentiële kopers nu de markt op gaan.



Diepe buidel

Steeds meer kopers hebben vertrouwen in een goede afloop om nu een huis te kopen. Aan de kant van de verkopers ligt dat heel anders. Bij hen is het vertrouwen juist gedaald. Het feit dat de rente is opgelopen van één procent aan het begin van het jaar, naar drie procent op dit moment, is een belangrijke oorzaak van het wantrouwen. Toch zijn er meer kopers op de markt dan eerder. Joost Dop, CEO van Funda, denkt dat er het komende halfjaar een omslagpunt gaat komen. Dop verwacht namelijk dat steeds meer verkopers gaan twijfelen over het juiste verkoopmoment. Hierdoor is de kans groter dat verkopers besluiten de verkoop niet door te zetten, met als gevolg dat het aanbod op de woningmarkt minder wordt.

Uit gegevens van NVM blijkt dat het huidige woningaanbod groter is dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, maar dat de explosieve prijsstijging aan het afkoelen is. In het eerste kwartaal van 2022 daalde de prijs gemiddeld met 2,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Wie op jaarbasis naar de cijfers kijkt, ziet dat de gemiddelde stijging nog steeds een forse toename laat zien: 13,7 procent. Gemiddeld wordt een woning nu voor ruim 400 duizend euro verkocht. Een nieuwbouwwoning koop je voor een slordig bedrag van rond de 450 duizend euro, waar ook een stijging van ruim 11 procent is gemoeid. Wie wil wonen in het Gooi, moet nóg dieper in de buidel tasten. Daar gaan de huizen voor niet minder dan 500 duizend euro onder de hamer, wat ook goed is voor een prijsstijging van zeven procent.

Concurrentie moordend

Volgens NVM was het sinds 2019 niet meer voorgekomen dat de prijzen, ten opzichte van een kwartaal eerder, licht gedaald waren. In het eerste kwartaal van 2022 werden bijna 29 duizend woning verkocht, dat is het laagste aantal in acht jaar tijd. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 is dat een daling van 19 procent. Op vier van de vijf huizen moest men overbieden. Een jaar eerder was dat slechts het geval bij 65 procent van de huizen. Toch is het verschil tussen vraagprijs en bod voor het eerst in drie jaar kleiner geworden.

Momenteel staan er nog zo’n 17 duizend woningen te koop in Nederland. Met het oog op de stijgende rente, is dit hét moment om toe te slaan. Je gaat tenslotte, met de snelle stijging van de rente, per week meer betalen voor een nieuwe hypotheek. Huizenzoekers in Zeeland, Brabant en Friesland hebben de meeste concurrentie. Daar daalde het aanbod namelijk het hardst.