Erasmus MC: nog veel klachten bij Q-koortspatiënten

Jaren na de uitbraak van de Q-koortsepidemie (2007-2010) kampen nog veel Q-koortspatiënten met lichamelijke klachten en andere problemen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Erasmus MC onder bijna 450 patiënten die het Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS) hebben. Daarbij gaat het net als bij langdurige Covid om een klachtenpatroon na een infectie met een dierlijke bacterie of virus (zoönose).

Uit het onderzoek komt naar voren dat QVS-patiënten meer dan tien jaar na de besmetting uiteenlopende lichamelijke klachten hebben. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. Dat heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven, melden de onderzoekers. Zo moest 46 procent volledig stoppen met werken en is 33 procent minder gaan werken.

Ook hebben de patiënten door de vermoeidheid weinig energie meer voor het gezin, vrienden en hobby’s. Bovendien verwacht slechts 17 procent dat de QVS-klachten in de toekomst minder worden.

Verder ervaren de patiënten in de samenleving weinig begrip voor hun situatie. Slechts 44 procent durft om hulp te vragen en 53 procent vindt dat niet duidelijk is bij wie ze terechtkunnen voor hulp.

Erasmus MC heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Q-support, een instantie die is gespecialiseerd in de nazorg voor patiënten met Q-koorts. Q-support werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette geiten en schapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie inzit.