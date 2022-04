FNV: wilde staking KLM-medewerkers Schiphol voorbij

De wilde staking van KLM-medewerkers op Schiphol is afgelopen. Dat zegt Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij vakbond FNV. Personeel dat zich onder andere bezighoudt met de afhandeling van vracht en bagage legde uit onvrede over de werkdruk en de beloning zaterdagochtend 06.00 uur het werk neer. Daardoor werden tientallen vluchten geannuleerd.

Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd. Volgens vakbond FNV, die bereid was om te bemiddelen, is mede met het oog op de veiligheid het werk weer opgepakt. Op de luchthaven werd het te druk en Schiphol riep alle reizigers op niet meer te komen. Ondertussen zijn de afritten op de A4 bij Schiphol gesloten.

De boze medewerkers van KLM hebben ook gesproken met operationeel directeur René de Groot van de maatschappij. Niet bekend is of daar toezeggingen zijn gedaan. De afhandelingstak van KLM is de grootste afhandelaar op Schiphol en goed voor de afwikkeling van ongeveer de helft van alle vluchten.