Grote brand in boerenschuren Erichem slaat over naar woningen

In het Gelderse Erichem woedt zaterdag een grote brand in een aantal schuren van een agrarisch bedrijf. Door de harde wind is er sprake van vliegvuur. Daardoor zijn ook de rieten kappen van twee woningen op 300 meter afstand in brand gevlogen.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er erg veel manschappen op de been. De schuren zijn van een fruitteeltbedrijf en er staan vooral kisten en landbouwvoertuigen in. De harde wind maakt het moeilijk het vuur onder controle te krijgen.

Het vuur is vermoedelijk overgeslagen van enkele fruitkisten die buiten op het terrein stonden.