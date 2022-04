Internationale treinen druk na staking Schiphol

Het is zaterdag erg druk in de internationale treinen, nadat KLM-personeel op Schiphol het werk had neergelegd. Dat meldt de NS. Veel reizigers nemen de trein naar Keulen of Frankfurt, maar ook proberen mensen nog een kaartje te bemachtigen voor de treinen naar Parijs, Londen en Berlijn.

Het kan zijn dat sommige treinen zijn uitverkocht, laat een woordvoerder van de NS weten. “Dat kan normaal ook het geval zijn, maar nu zeker”, zegt hij verwijzend naar de staking die maakte dat tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geannuleerd.

Er worden geen extra treinen ingezet om de toestroom aan te kunnen. “Alle treinen die we hebben en kunnen inzetten die rijden, maar dat was al de planning. Het is ook niet zo dat je even een internationale trein uit de garage kunt pakken”, verklaart de NS-woordvoerder.