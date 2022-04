KLM: werknemers na gesprek met directie weer aan het werk

Medewerkers van KLM, die zaterdagochtend het werk neerlegden, zijn na een gesprek met de directie weer aan het werk gegaan. De vluchten worden weer opgestart en KLM belooft reizigers zo veel als mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Evengoed moeten passagiers rekening houden met wijzigingen, vertragingen en annuleringen.

Afhandelaars van de bagage van KLM legden het werk neer uit onvrede over de werkdruk en de stap van de maatschappij om werkzaamheden deels uit te besteden. Dat is volgens KLM nodig vanwege de personeelstekorten. De huidige medewerkers vrezen onder andere voor hun baan op de langere termijn.

Afgesproken is nu om de komende tijd verder te praten over hoe de werkdruk omlaag kan. Daarnaast zal over het behoud van banen worden gesproken, meldt KLM in een reactie.