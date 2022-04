KLM: werkonderbreking heeft verregaande consequenties

De werkonderbreking van KLM-medewerkers op Schiphol heeft verregaande consequenties voor klanten en voor collega’s bij de maatschappij. Dat zegt KLM in een reactie op de staking door personeel.

Tientallen vluchten zijn geannuleerd. René de Groot, operationeel directeur van KLM, is ondertussen in gesprek met de stakers. Een andere afhandelaar is gevraagd tijdelijk het werk over te nemen.

De 150 afhandelaars van KLM legden op zaterdagmorgen op eigen initiatief het werk neer. Ze zijn ontevreden over de hoge werkdruk en de lage waardering voor hun inzet. Door de staking wordt er geen vracht en bagage afgehandeld. Vluchten van KLM en die van KLM-partners blijven daardoor noodgedwongen aan de grond.

KLM zegt in een verklaring de hoge werkdruk te erkennen. De maatschappij doet er alles aan om de tekorten op te lossen en de werkdruk te verlagen. “Daarbij zetten we alle maatregelen in die mogelijk zijn”, zo klinkt het. De inhuur van een andere afhandelaar op Schiphol is er daar een van.