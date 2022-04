Schiphol: extra uitdaging op toch al drukke dag

Een wilde staking van KLM-medewerkers op Schiphol zorgt volgens de luchthavenexploitant voor een extra uitdaging op een dag die toch al te boek stond als de drukste van dit jaar tot nu toe. Een woordvoerder van de luchthaven benadrukt dat medewerkers proberen zo goed als het kan reizigers bij te staan door informatie te delen en ze naar de gate te helpen. Door de stakingen gaan tientallen vluchten niet door.

Schiphol wijst erop dat in de sector al structureel sprake was van personeelstekorten. Dat is het geval bij bijvoorbeeld de beveiliging en de afhandeling van passagiers en bagage. Door de coronacrisis werd er twee jaar lang veel minder gevlogen. Daardoor waren er ook veel minder mensen nodig. Het lukt de bedrijven op de luchthaven niet om die mensen weer terug te krijgen.

De luchthaven had mensen voorafgaand aan de meivakantie al gewaarschuwd voor lange rijen en drukte. Tussen 23 april en 8 mei verwacht Schiphol dagelijks gemiddeld 174.000 reizigers. Dat zijn er nog niet zoveel als op de drukste dagen voor de crisis. Maar wat meespeelt is dat mensen niet meer gewend zijn om in de rij te staan.