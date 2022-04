Schiphol: weer beweging in de rij, maar drukte nog tijd merkbaar

Nu de wilde staking door bagagepersoneel van KLM is afgelopen zit er ook weer wat meer beweging in de rij. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol. Hij benadrukt dat de impact van de acties in combinatie met de toch al verwachte drukte nog wel een tijd te merken zal zijn op de luchthaven. Zo moeten reizigers die op de luchthaven zijn geland soms uren wachten op hun bagage.

Schiphol weet nog niet wanneer de achterstanden op de luchthaven ingelopen zullen zijn. De luchthavenexploitant had vanwege de drukte passagiers eerder al opgeroepen ruim op tijd te komen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor reizigers die zondagmorgen op vakantie gaan. In plaats van de gebruikelijke twee uur vooraf wordt bepaalde reizigers geadviseerd drie uur voor vertrek te komen.

Personeel van KLM legde zaterdagmorgen het werk neer uit onvrede over de werkdruk en de aankondiging van het bedrijf werk uit te willen besteden. De KLM-afhandelaars vallen als enige niet onder een sectorbrede cao voor personeel dat zich onder andere bezighoudt met de afhandeling van vracht en bagage.