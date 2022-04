Studie: arme kinderen zitten op basisschool bij elkaar in de klas

Kinderen in het basisonderwijs gaan vaak naar school met leeftijdsgenoten van dezelfde sociaal-economische achtergrond. Dat stelt de Erasmus School of Economics op basis van onderzoek.

Volgens universitair docent Bastian Ravesteijn, die het onderzoek leidt, was al bekend dat kinderen van ouders met een laag inkomen het zelf vaak ook economisch moeilijk krijgen. Dat geldt vooral als ze opgroeiden in de grote steden, Noord-Nederland, Twente en de omgeving van Heerlen.

De onderzoekers vroegen zich af of er ook juist op die plekken, waar de kans kleiner is dat iemand die opgroeit in een arm gezin het zelf beter gaat krijgen, kinderen weinig gemengd naar de basisschool gaan.

Volgens de onderzoekers blijkt dat inderdaad het geval. Op basis van gegevens van alle leerlingen die afgelopen jaren in groep 8 zaten en hun ouders, stellen de onderzoekers dat klasgenoten zelf vaak ook uit een arm gezin komen. Ravesteijn: “Mogelijk kunnen zij zich daarom niet optrekken aan leeftijdsgenoten met een andere achtergrond.”

De resultaten wijzen volgens hem in de richting van het idee dat het mengen van kinderen met verschillende achtergronden goed is voor de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Maar ze bieden hiervoor “geen hard bewijs”, aldus de onderzoeker. “Wij laten alleen zien waar in Nederland wel en niet gemengd wordt op basisscholen.”

Op een speciale Kansenkaart kunnen mensen bekijken hoe het in hun eigen gemeente gesteld is met de segregatie in het basisonderwijs.