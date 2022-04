‘Wilde staking’ personeel KLM op Schiphol

Personeel van KLM staakt zaterdagochtend op luchthaven Schiphol. Volgens vakbond FNV gaat het om een ‘wilde staking’ van medewerkers op de platformen die onder andere verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van bagage.

Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat er gestaakt wordt door “afhandelingspersoneel”. Schiphol bekijkt volgens hem op dit moment de gevolgen van de staking voor de luchthaven. Op Schiphol wordt zaterdag grote drukte verwacht vanwege de meivakantie die is begonnen. Daardoor zou op de luchthaven al sprake zijn van langere wachttijden. De staking leidt vermoedelijk tot vertragingen en mogelijk zelfs tot uitval van vluchten.

Op de site van Schiphol staat al dat verscheidene vluchten op zaterdagmorgen zijn geannuleerd. Niet bekend is of dat komt door de stakingen. Ook klagen reizigers via sociale media over de problemen op de luchthaven.

Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd. Aanleiding voor de staking is volgens FNV de aankondiging van KLM dat een deel van de werkzaamheden van het personeel uitbesteed zal worden aan Viggo, een onafhankelijk afhandelingsbedrijf. Dit vanwege personeelstekorten. Werknemers zouden dit onlangs te horen hebben gekregen.

De staking is volgens FNV zaterdagochtend om 06.00 uur begonnen. De KLM-werknemers zouden een gesprek eisen met operationeel directeur René de Groot van de luchtvaartmaatschappij.

FNV stelt dat de personeelstekorten volgens werknemers vooral veroorzaakt worden door de slechte arbeidsvoorwaarden, zoals een laag loon en louter flexibele contacten. Leden van FNV zouden daar bij de vakbond al eerder over hebben geklaagd. Werknemers zouden volgens de bond “zeer duidelijk” aan hebben gegeven de enorme werkdruk niet meer te zullen accepteren.

KLM kan de impact van de acties van de platformmedewerkers nog niet precies inschatten. Volgens een woordvoerster wordt daar nu naar gekeken.