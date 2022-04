Balans opgemaakt tijdens congres over 20 jaar euthanasiewet

In het World Forum in Den Haag wordt maandag een congres gehouden over de euthanasiewet die dit jaar twintig jaar bestaat. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft onder anderen zorgminister Ernst Kuipers uitgenodigd om over de euthanasiewet te komen spreken.

De NVVE, met 173.000 leden, zet zich in om de wet- en regelgeving rond euthanasie te verbeteren. De vereniging is blij met de huidige euthanasiewet, waarvan de officiële naam luidt: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Maar ze zegt ook dat er nog veel misverstanden over bestaan en dat aan de uitvoering haken en ogen zitten.

“We zijn er trots op dat Nederland – in vergelijking met de meeste andere landen – zo’n ruime euthanasiewet heeft. Dat is een verworvenheid die we moeten beschermen”, zegt NVVE-voorzitter Fransien van ter Beek. Volgens haar is de euthanasiewet op papier een mooie wet, maar gaat de uitvoering lang niet altijd goed. “Zo is er nog veel discussie over het begrip ‘actueel lijden’ en komt het helaas al te vaak voor dat iemand wel aan de eisen voldoet, maar toch geen euthanasie krijgt.”

Ongeveer vier op de honderd mensen die jaarlijks in Nederland sterven, overlijden volgens de NVVE door euthanasie. Veelal gaat het om terminale kankerpatiënten.