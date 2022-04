Bange Oekraïners kunnen weg uit opvang bij schietbaan Lauwersoog

De Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen op een vakantiepark in het Groningse Lauwersoog, kunnen weg als ze daar niet langer willen blijven. Ze krijgen een andere plek aangeboden. Naast het terrein is een oefencomplex van Defensie gevestigd. In De Telegraaf van zaterdag vertelden de Oekraïners dat ze de oorlog in hun land herbeleefden door het geweervuur.

De gemeente Het Hogeland heeft maandag besloten alternatieve locaties te zoeken, bevestigt een woordvoerster na een bericht van RTV Noord. Op het recreatiecomplex zijn acht Oekraïense gezinnen ondergebracht, in totaal dertig vrouwen en kinderen. Hulpverleners praten dinsdag met hen. Drie van de acht gezinnen hebben zo veel problemen met het geluid dat ze hebben aangegeven weg te willen. De Veiligheidsregio Groningen zoekt een ander onderkomen voor ze binnen de provincie.