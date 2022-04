Celstraf voor verkrachter Nederlandse studentes in Antwerpen

Een Antwerpenaar die twee Nederlandse studentes heeft verkracht, moet veertig maanden de gevangenis in. Hij moet de twee slachtoffers ook meer dan 12.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

De 35-jarige Ibrahim A. werkte als webdesigner bij een maatschappelijke organisatie in Antwerpen waar de twee meisjes stage liepen. Eind 2019 ging hij bij hen op hun kamer langs om een feestje te vieren. Toen ze te veel gedronken hadden en in slaap vielen, verkrachtte hij hen beiden. “Ik was niet meer in staat om ‘nee’ te zeggen en hij koos ervoor om misbruik te maken van de situatie”, vertelde een van de slachtoffers de rechtbank vorige maand.

A. beweerde dat de meisjes instemden met de seks, maar daar ging de rechter niet in mee.