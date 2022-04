Cruijff’s gedachtegoed meer dan springlevend

Johan Cruijff zou deze week 75 jaar geworden zijn. Reden genoeg om één van de allerbeste voetballers ooit nog eens onder de aandacht te brengen. De oud-voetballer is inmiddels al meer dan zes jaar dood, maar nog altijd leeft zijn gedachtengoed voort. Bij Ajax, Op de Cruyff Academy én in het voetbal gaat het nog bijna dagelijks over wat Cruijff in zijn jaren als topsporter en daarna heeft weggezet. De man Johan Cruijff is wellis waar niet meer, maar zijn invloed is nog altijd groot. Vandaar dat er deze week op allerlei plekken wordt stilgestaan bij de 75e geboortedag van de wondervoetballer.

Dat Johan Cruijff ziek was, dat was dik zes jaar geleden wel bekend. Maar hoe ziek hij was? Dat wisten de meesten niet. Slechts wat goede naasten van de meesterlijke voetballer wisten in maart 2016 hoe slecht het ervoor stond met de oud-voetballer. Uiteindelijk overleed Cruijff op 24 maart, de dag waarop misschien wel de allerbeste voetballer die Nederland ooit heeft gekend, ontviel. Wat volgde: De Amsterdam ArenA werd omgedoopt tot de Johan Cruijff ArenA, alle wedstrijden in de Eredivisie hielden één minuut stilte en nu zes jaar later, op zijn geboortedag dus, krijgt Cruijff een wassen beeld in Madame Tussauds. En dat is niet het eerste beeld dat hij daar krijgt. Voorafgaand aan het speciale Johan Cruijff 75 jaar beeld, kreeg de oud-prof ook al twee andere beelden. Dit derde beeld staat in het teken van zijn rol tijdens het WK van 1974.

Topsportfilosofie

Cruijff speelde jarenlang zelf op het hoogste niveau en kende daardoor de plussen en minnen van het sporten op topniveau. Het combineren van een opleiding én topsport is bijvoorbeeld een moeilijke opgave en daarom bedacht de Amsterdammer, samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Cruyff Academy. Dé plek bij uitstek waar topsport en een studie wel gecombineerd wordt. Om toegelaten te kunnen worden, moet je bij de nationale top behoren. Maar wie dacht dat na het overlijden van de oprichter van de school de luiken zouden sluiten, heeft het mis. Inmiddels kunnen studenten en/of topsporters namelijk les volgen op drie Cruyff Academy’s: Amsterdam, Groningen én Tilburg.

Uitzendingen over Cruijff

Ook Ajax, de club waarmee Cruijff groot werd, herdenkt deze week de 75e geboortedag. Samen met sportzender ESPN worden er twee uitzendingen rondom de oud-voetballer verzorgd. Eén daarvan is een special die in het teken staat van de 75 mooiste goals, de andere uitzending is een documentaire waarin ‘De erfenis van Johan Cruijff’ wordt belicht. Hierin worden bewonderaars van de oud-speler en oud-coach aan het woord gelaten. Ook de NPO zendt een documentaire uit met verzameld beeldmateriaal.

Opvattingen scoren nog steeds

Hedendaagse toptrainers spelen nog steeds volgens het gedachtegoed van de oud-Ajacied. Hiermee blijven de spelopvattingen van Cruijff meer dan levend. Ook de velen uitspraken van Cruijff hoor je nog dagelijks voorbij komen, zoals: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ en ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Een andere bekende uitspraak is: ‘In zekere zin ben ik onsterfelijk’, en dat blijkt ook wel. Want nog steeds hebben we het over de markante uitspraken van de wereldvoetballer.