NPO past programmering aan na dood Henny Vrienten

De NPO heeft de programmering voor maandag aangepast naar aanleiding van het overlijden van Doe Maar-frontman Henny Vrienten. Op televisie en radio wordt aandacht besteed aan de zanger en componist, laat een woordvoerster desgevraagd weten.

Op NPO 3 is om 22.20 uur het VPRO-programma On Stage te zien, waarin Vrienten vorig jaar te gast was. Op NPO 1 wordt om 00.05 het Uur van de Wolf, Basmannen (NTR) uitgezonden, waarin de zanger in 2019 met zijn zoon figureerde. De radiozenders “besteden elk op hun eigen manier op gepaste wijze aandacht aan het overlijden van de zanger”.

Maandag werd bekendgemaakt dat Vrienten op 73-jarige leeftijd is overleden.