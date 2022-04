Schoonmaker in Helmond overleden na ongelukkige val

Door een ongeval in de Vlisco-fabriek aan de Binnen Parallelweg in Helmond is zondagavond een man overleden. Volgens een woordvoerster van de politie is het slachtoffer tijdens schoonmaakwerkzaamheden ongelukkig ten val gekomen en werd hij ontdekt door twee collega’s met wie hij aan het werk was.

“Die hebben rond 22.30 uur een ambulance ingeschakeld en ook wij zijn ter plaatse gekomen”, aldus de voorlichtster. Omdat de politie uitgaat van een bedrijfsongeval, is de Nederlandse Arbeidsinspectie ingeschakeld. Die stelt een onderzoek in.