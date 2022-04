Veiligheidsberaad heeft geteld waar nog plaats voor Oekraïners is

Het Veiligheidsberaad heeft in alle 25 veiligheidsregio’s laten tellen hoeveel plaats er nog is voor opvang van Oekraïners. Het gaat dan om opvangplekken bovenop de 50.000 waarvoor de veiligheidsregio’s toch al zouden zorgen. Maandag horen de burgemeesters van het beraad samen met staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie wat het resultaat van die optelsom is.

Het kabinet vindt dat er 75.000 opvangplaatsen klaar moeten staan voor Oekraïense vluchtelingen. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, noemde dat vorige week “een flinke extra opgave”. Hij denkt dat het wel gaat lukken, maar het zal niet makkelijk zijn. De meest voor de hand liggende locaties zijn nu wel in gebruik voor Oekraïners of asielzoekers uit andere landen, zegt hij.

Ook staatssecretaris Van der Burg erkent dat het steeds moeilijker wordt om plaatsen te vinden. “Het is duidelijk dat het realiseren van de eerste 25.000 al makkelijker ging dan het realiseren van de tweede 25.000, en als het er meer worden, wordt het nóg ingewikkelder.” Volgens Van der Burg zijn er nu ongeveer 42.000 Oekraïners in Nederland. Zij hebben allemaal onderdak. Bruls constateert dat er in de Randstad meer vluchtelingen zijn opgevangen dan elders. Mogelijk zijn er in andere delen van het land nog wat meer plekken te vinden.