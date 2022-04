Vogelgriep blijft Barneveld teisteren

Opnieuw is de gemeente Barneveld door vogelgriep getroffen. In het gebied is de afgelopen week het virus al op acht bedrijven gevonden. Ditmaal gaat het om een bedrijf met 17.000 legkippen, meldt het ministerie van Landbouw zondagavond. De dieren zijn gedood.

Nog eens drie ondernemingen die minder dan een kilometer van het getroffen bedrijf liggen, worden uit voorzorg geruimd. In een ring van 10 kilometer liggen nog 230 pluimveebedrijven. Die worden scherp in de gaten gehouden.

De laatst getroffen kippenboerderij ligt binnen een straal van 1 kilometer van een bedrijf in Terschuur waar eerder dit weekend al vogelgriep is vastgesteld. Daar zijn de ongeveer 28.600 dieren geruimd.

Al maanden is er vogelgriep in ons land. Sinds oktober vorig jaar geldt daarom een ophokplicht voor vogels bij commerciƫle pluimveehouders. Veel landen in Europa hebben te maken met vogelgriep.