Aantal positieve coronatests blijft hard dalen

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus in de teststraten van de GGD ging vorige week opnieuw hard omlaag. Ook het aantal afgenomen testen is verder gedaald.

In totaal kwamen 16.054 meldingen over positieve testen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de afgelopen week. Een week eerder kregen nog bijna 25.000 mensen een positieve testuitslag en de week daarvoor bijna 67.000. Enkele weken geleden verviel het officiƫle advies om na een positieve zelftest deze nog te laten bevestigen bij de GGD.

In totaal gingen 24.755 mensen vorige week naar de teststraat, vergeleken met ruim 41.000 de week daarvoor. Nog een week eerder ging het om ruim 110.000 afgenomen tests.

Het RIVM kreeg 66 meldingen binnen over mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden. Een week eerder waren dat er 52. Afgelopen week werden 448 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, 35 procent minder ten opzichte van de voorgaande week.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald tot 0,64. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met corona gemiddeld 64 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan 41 mensen, die vervolgens 26 anderen aansteken. Bij elke stap wordt de groep mensen die besmet raakt steeds kleiner. Vorige week stond het reproductiegetal nog op 0,71.