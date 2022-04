Anne Frank Huis wint twee ‘internet-Oscars’

Een project van het Anne Frank Huis heeft dinsdag twee prijzen gewonnen bij de ‘internet-Oscars’, de belangrijkste prijzen voor alles wat online te vinden is. De ‘boekenkast voor tolerantie’ kreeg bij de Webby Awards een juryprijs voor het beste gebruik van augmented reality en een publieksprijs in de categorie diversiteit.

De ‘boekenkast voor tolerantie’ is een app die de levensverhalen toont van vier jongeren die te maken hebben gekregen met haat en discriminatie. Hun verhalen worden in beeld gebracht aan de hand van de boekenkast die het Achterhuis verborg. Daar zaten Anne Frank en haar familie ondergedoken. De app is gemaakt door het productiebedrijf Media.Monks uit Hilversum.

Media.Monks viel ook in de prijzen met een speciale website voor de Netflix-serie The Witcher. Die kreeg een Webby en twee publieksprijzen in verschillende categorie├źn.

De beste zakelijke site ter wereld komt ook uit Nederland. Het ‘Ideas Report’ van de bestandendeelsite WeTransfer won een Webby in die categorie. Het Amsterdamse bedrijf versloeg onder meer de BBC en Forbes.

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam won ook een award, voor het beste gebruik van sociale media bij evenementen. Op Eurovision Village konden fans vorig jaar vanuit huis naar een nagebouwd Rotterdam reizen om het festival mee te maken, omdat ze vanwege de coronabeperkingen niet naar Nederland konden komen.

Het Rijksmuseum was twee keer genomineerd, maar greep beide keren naast de prijzen. Een onlinetentoonstelling over slavernij kon worden uitgeroepen tot de beste website van een culturele instelling en tot de beste virtuele culturele dienst. Het museum vertelt virtueel de verhalen van slaven en slavenhouders.

Eerder was al bekend geworden dat make-upartiest en vlogger NikkieTutorials een eervolle vermelding krijgt. Haar YouTube-serie Layers of Me ontvangt een onderscheiding als beste videodocumentaire.

De prijsuitreiking is op 16 mei in New York. De Webby Awards staan erom bekend dat de winnaars maar vijf woorden mogen zeggen als ze de prijs in ontvangst nemen.