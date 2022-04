Lintjes voor Henk van der Meijden, Onno Hoes en Gerdi Verbeet

Journalist en theaterproducent Henk van der Meijden mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij kreeg dinsdag een koninklijke onderscheiding bij de jaarlijkse Lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag.

De 84-jarige Van der Meijden had tientallen jaren lang een eigen showbizzpagina in De Telegraaf, Privé genaamd. Daar kwam later ook een gelijknamig tijdschrift uit voort. In diezelfde periode begon hij een bureau dat theatervoorstellingen en circussen organiseerde. Zo haalde hij het Russisch Staatscircus meerdere keren naar Nederland.

Ook Onno Hoes kreeg een lintje. Hij is voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hoes is momenteel waarnemend voorzitter van de VVD. Eerder was hij onder meer gedeputeerde in Noord-Brabant en burgemeester in Maastricht. Ook was hij voorzitter van makelaarsvereniging NVM en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij haar afscheid van de Tweede Kamer, in 2012, was ze al benoemd tot Ridder in dezelfde orde. Verbeet was tot vorig jaar voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ook dj Ferry Corsten is voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is een van de bekendste trance-artiesten, een muziekgenre waarin Nederland al jaren wereldwijd toonaangevend is.

Dezelfde onderscheiding was er voor keeperstrainer Frans Hoek. Hij traint momenteel de doelmannen van het Nederlands voetbalelftal. Eerder deed hij dat onder meer bij Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Componist en muziekproducent Stephen Emmer is sinds dinsdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zoon van oud-nieuwslezer Fred Emmer heeft veel tunes voor televisiezenders gemaakt, waaronder de openingsmuziek van het NOS Journaal, het RTL Nieuws, RTL Boulevard, Editie NL, Waku Waku, Studio Sport en Per Seconde Wijzer.