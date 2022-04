Johnny de Mol stopt met presentatie HLF8 na nieuwe beschuldiging

Johnny de Mol stopt voorlopig met de presentatie van zijn talkshow HLF8 na een nieuwe beschuldiging van ongepast gedrag. Dat maakte de 43-jarige presentator dinsdagavond bekend aan het einde van zijn programma.

“Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma”, aldus De Mol. “Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten.”

Volgens De Mol is het voor hem nu “even niet meer te doen” om gasten te ontvangen en gezamenlijk een “boeiende show te maken”. “Het valt mij heel zwaar, de show gaat door, maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging in de hoop en verwachting dat de waarheid op tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Dankjewel en ik hoop tot snel”, sloot De Mol af. Peter Plasman, de advocaat van De Mol, was niet bereikbaar voor het geven van een toelichting op de nieuwe beschuldiging tegen de presentator van HLF8.

Het Openbaar Ministerie doet momenteel al onderzoek naar De Mol, in een zaak die door zijn ex-verloofde Shima Kaes is aangespannen. Kaes beschuldigt hem ervan haar tijdens hun relatie in 2015 te hebben mishandeld. De Mol heeft die aantijgingen altijd ten stelligste ontkend. Kaes deed eind 2020 aangifte.

Talpa heeft in een korte reactie laten weten niet inhoudelijk te willen reageren. “We respecteren Johnny zijn keuze hierin”, aldus de zegsvrouw. Over de toekomst van HLF8 wordt nog overlegd. Daar zal later meer over bekend worden. Bij eerdere afwezigheid van De Mol nam Hélène Hendriks de presentatie van de talkshow over.

De Mol en zijn vader John de Mol hebben ook aangifte gedaan tegen Kaes vanwege een poging tot afdreiging, wat een juridische term voor chantage is. Volgens advocaat Plasman hebben de zaakwaarnemers van Kaes voordat de vrouw aangifte deed contact gelegd met zowel Johnny de Mol als zijn ouders “om de familie tot een prestatie te bewegen – lees: betaling”.