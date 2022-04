Nederland viert na jaren weer Koningsnacht

Nederland viert dinsdag voor het eerst in jaren weer Koningsnacht. Door het hele land zijn er dinsdagavond en -nacht festiviteiten. De traditionele feestavond ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronacrisis.

Traditioneel trapt Utrecht Koningsnacht af met een grote vrijmarkt in de binnenstad. De markt begint om 18.00 uur en gaat vervolgens de hele nacht en dag door. Het centrum van Den Haag staat de avond voor Koningsdag in het teken van het festival The Life I Live. Tijdens het gratis stadsfestival zijn er buiten op verschillende plekken en in de aangelegen horecalocaties optredens.

In Amsterdam zijn er op verschillende locaties feesten, bijvoorbeeld in AFAS Live, op het Westergasterrein en in de Melkweg. Tussen het Koningsplein en de Vijzelstraat in de binnenstad is er livemuziek van 19.00 uur tot 00.00 uur. Ook Rotterdammers kunnen dinsdag kiezen uit verschillende feesten. Koningsnacht wordt onder meer gevierd in de Maassilo, BIRD en de nachtclub TOFFLER.

Op meerdere plekken in Eindhoven zijn er gratis festiviteiten, bijvoorbeeld op het Lichtplein, het Stadhuisplein en het Wilhelminaplein. In Stadspark Groningen vindt De Helden van Oranje plaats, met optredens van Snollebollekes, Tino Martin en Frans Duijts. Op de Vismarkt in Groningen zijn er tijdens Koningsnacht ook optredens van artiesten en DJ’s.

Om 17.00 uur begint in Nijmegen in de Molenstraat het 3G Outdoor Festival. Hier treedt onder meer The Partysquad op. Verder zijn er ook op andere plekken festiviteiten, zoals het Uit Je Stekker Kingsnight Festival op het NYMA-terrein.