OCW trekt bijna 140 miljoen uit voor schoolruimte Oekraïners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt bijna 140 miljoen euro uit voor extra schoolruimte, zodat er genoeg plek is voor Oekraïense vluchtelingen. Van het geld kunnen scholen bijvoorbeeld noodlocaties plaatsen of externe ruimte huren, schrijft het kabinet na afloop van overleg over de opvang van Oekraïners.

Het departement heeft het bedrag gereserveerd voor de periode tot de zomervakantie. Daarna wordt gekeken of er meer nodig is.

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) zei eerder al dat het “heel veel creativiteit” zal vragen om de mogelijk duizenden Oekraïense kinderen die naar Nederland komen onderwijs te geven. Wel hebben zij daar allen recht op, benadrukte hij meermaals.

Het kabinet houdt er rekening mee dat zo’n 18.000 Oekraïense kinderen gebruik gaan maken van het zogeheten ‘nieuwkomersonderwijs’. In totaal is daar bijna 80 miljoen euro voor vrijgemaakt. Deze nieuwkomersscholen zijn niet overal maar staan veelal op centrale plekken. Voor het leerlingenvervoer is ruim 9 miljoen euro beschikbaar.