Stichting Duinbehoud: uitspraak over circuit is last voor natuur

Stichting Duinbehoud reageert “heel teleurgesteld” op de uitspraak van de bestuursrechter in de stikstofzaak van het circuit in Zandvoort. “Wat er nu gebeurt is dat de stikstofuitstoot gewoon doorgaat in het duingebied en de natuur daar last van heeft”, zegt directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. Hij noemt de uitspraak “een grote tegenvaller”.

“Wat de rechter feitelijk zegt is dat het circuitpark in het verleden een onbeperkte vergunning had om stikstof uit te stoten. En dat ze niet wil tornen aan dat uitgangspunt”, reageert Janssen.

“Ook heel bijzonder aan deze uitspraak is dat de rechtbank helemaal niets doet met de contra-expertise die uitgevoerd is. En de rechtbank doet helemaal niets met de krakkemikkige stikstofberekening die is uitgevoerd voor het circuit. En daar heeft de natuur alleen maar last van”, aldus Janssen.

“We gaan de uitspraak bestuderen, maar ik verwacht wel dat we in hoger beroep gaan. En wat we in ieder geval de komende jaren gaan doen is de provincie houden aan de monitoring en de evaluaties. Er moet binnenkort een evaluatie plaatsvinden over de stikstofuitstoot en daar zullen we de provincie Noord-Holland goed op bevragen, of dat wel goed gebeurt. Onze indruk is nog steeds – op basis van onze contra-analyse – dat er veel meer stikstof wordt uitgestoten dan toegestaan is.”

Stichting Duinbehoud verloor vorig jaar een rechtszaak over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit gelegen aan het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid. Tegen die uitspraak loopt nog een hoger beroep bij de Raad van State.