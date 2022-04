Uitspraak over vergunning circuit Zandvoort in stikstofkwestie

De rechtbank in Haarlem besluit dinsdagmiddag of de vergunning die is verleend voor het circuit in Zandvoort wel in stand kan blijven. De kwestie draait onder meer om de vraag of de stikstofuitstoot binnen de normen blijft. Volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) klopt de gebruikte stikstofrekensom niet.

MOB verloor vorig jaar augustus nog een kort geding. De voorzieningenrechter stelde toen vast dat de standpunten van de milieuorganisatie en het circuit te ver uit elkaar lagen en dat aanvullend deskundigenonderzoek nodig was. Dit had als gevolg dat de Dutch Grand Prix toen gewoon door kon gaan.

Dat aanvullende deskundigenonderzoek is de afgelopen tijd uitgevoerd. Trouw en EenVandaag, die eind vorig jaar een rapport hierover in handen kregen, schreven dat het volgens onderzoekers onzeker was of de stikstofberekeningen wel klopten.

Volgens MOB wordt met het racen schade veroorzaakt aan de beschermde natuur rond het circuit.