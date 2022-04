Vertrouwen bij circuit Zandvoort na 35e gelijk in rechtszaak

Circuit Zandvoort ziet alle rechtszaken die nog gaan komen om de Formule 1 tegen te houden, met vertrouwen tegemoet. “Dit was de 35e juridische procedure die we hebben gevoerd voor een vergunning of een aanvraag, en we zijn voor de 35e keer in het gelijk gesteld”, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Die bepaalde in een bodemprocedure dat de stikstofvergunning in orde is en in stand mag blijven.

“Het is jammer dan we voor zo’n mooi evenement al zo vaak voor de rechter zijn verschenen, maar wat ons betreft is nu wel duidelijk dat wij alles zorgvuldig hebben gedaan”, vervolgt Van Overdijk. “In al die procedures is vanuit wel twintig invalshoeken naar onze vergunningen gekeken en keer op keer zijn ze overeind gebleven. Dat geeft aan dat wij alles zorgvuldig hebben gedaan en de rechtbank heeft dat wederom bevestigd.”

De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug op het circuit in de duinen. Er waren nog wel coronabeperkingen, maar toch bezochten drie dagen lang elke dag 70.000 mensen de trainingen, kwalificatie en race. Ze zagen Max Verstappen winnen. Het contract met de Formule 1 geldt voor drie edities, met een optie voor nog eens twee jaar. De eerstkomende grand prix is gepland van 2 tot en met 4 september.