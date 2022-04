Verzuim in zorg blijft stijgen, dagelijks 95.000 mensen ziek

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het eerste kwartaal van dit jaar weer verder gestegen. Over de bijna een miljoen zorgmedewerkers meldde 9,83 procent zich in de eerste drie maanden van 2022 ziek, becijfert het in zorgcijfers gespecialiseerde databedrijf Vernet. Dagelijks zijn dat gemiddeld zo’n 95.000 medewerkers.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar stegen de verzuimcijfers met 30 procent. Toen zat 7,56 procent van de zorgmedewerkers thuis. Het gaat om personeel van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verzorging, verpleging en thuiszorg. Vernet telt werknemers die in quarantaine zaten, of uit voorzorg thuisbleven in afwachting van een coronatestuitslag, niet mee.

Als verklaringen noemt Vernet de omikronvariant van het coronavirus en de griepgolf. Ook ziet het databedrijf een stijging als het gaat om mensen die langdurig ziek zijn. In de verzorging, verpleging en thuiszorg zijn de meeste mensen ziek, zo’n 11 procent. Brancheorganisatie ActiZ stelde eerder dat de zorgorganisaties door het hoge ziekteverzuim nog altijd “in crisis” zijn.