Dalend vertrouwen in Willem-Alexander, rapportcijfer zakt onder 7

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Op dit moment heeft iets minder dan de helft van de bevolking (47 procent) vertrouwen in de koning, zo komt naar voren uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Een jaar eerder ging het om 57 procent van de Nederlanders.

Van het publiek krijgt de koning het rapportcijfer 6,7. Een jaar eerder was dat nog een 7,1 en het jaar daarvoor zelfs een 7,7. Koningin Máxima gaat er echter wel enigszins op vooruit: waar zij vorig jaar het rapportcijfer 7,5 kreeg, is dat nu een 7,6. De waardering voor prinses Beatrix blijft redelijk stabiel. Dit jaar scoort zij een 7,2. Voorgaande jaren waren dat een 7,3 en een 7,4.

Een groot deel van de Nederlanders vindt volgens Ipsos dat koning Willem-Alexander zich niet solidair heeft getoond met het volk. Het aantal mensen dat hem wél solidair vindt is ten opzichte van vorig jaar gedaald van twee vijfde van de Nederlanders, naar een kwart. Wel zijn mensen over het algemeen tevreden dat het koningspaar dertig Oekraïners heeft opgevangen in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn. Al denkt een derde dat de koningin en koningin dit hebben gedaan ten behoeve van hun eigen imago.

Het merendeel van de Nederlanders, drie op de vijf, blijft voorstander van de monarchie als staatsvorm. In 2021 liep de steun voor de monarchie een flinke deuk op toen het percentage van 74 naar 58 daalde, maar volgens het Ipsos-onderzoek van de NOS is dat percentage dit jaar gelijk gebleven.

De monarchie krijgt de meeste steun vanuit de christelijke partijen. Stemmers op de ChristenUnie (81 procent), CDA (80 procent) en de Partij van de Arbeid (69 procent) voeren de lijst aan. Onderaan het lijstje, dus waarvan de minste stemmers de monarchie steunen, staan de PVV (55 procent), de SP (53 procent) en de Partij voor de Dieren (49 procent).

Uit de peiling van EenVandaag werd eerder deze week al duidelijk dat het vertrouwen in het koningspaar nog nooit zo laag is geweest. Dat komt onder meer doordat het koningspaar zich de afgelopen twee jaar niet altijd aan de coronaregels hield.