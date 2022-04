Dode door ongeluk met bestelbusjes in Hellevoetsluis

Een 62-jarige man uit Hellevoetsluis is in de nacht van dinsdag op woensdag door een botsing tussen twee bestelbusjes om het leven gekomen. Volgens de politie reden de busjes elkaar rond 00.50 uur tegemoet op de N497 in Hellevoetsluis. Door onbekende oorzaak kwam een van de busjes op de verkeerde weghelft terecht.

Beide bestuurders raakten gewond en een van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De andere bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en roept getuigen op zich te melden.