Grote drukte in Haagse binnenstad voor festival The Life I Live

De Haagse binnenstad is dinsdagavond volgestroomd met bezoekers van het festival The Life I Live dat voor de tiende keer wordt gehouden. “Het is ontroerend dat we na twee jaar corona nu weer met zoveel mensen in de stad zijn in een gemoedelijke sfeer”, zegt woordvoerder Mark Boulas van de organisatie.

De Oekraïense band Go_A, die vorig jaar met het nummer SHUM vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, opende het gratis muziekfestival omstreeks 19.00 uur. “Al ruim voordat hun optreden begon, stonden er honderden mensen te wachten”, zegt Boulas. “En bij het optreden werden dat er nog veel meer. Er waren ook veel Oekraïners die meezongen. Dat deden ook mensen die het Oekraïens niet beheersen.”

De Amsterdamse band Jungle By Night sluit het festival af met instrumentale afrofunk.