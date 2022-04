In vier landen demonstraties tegen biomassacentrales Vattenfall

In vier landen demonstreren actievoerders woensdag tegen investeringen in en het gebruik van biomassa door energiemaatschappij Vattenfall. Volgens Comité Schone Lucht (CSL) gaan in Nederland, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen zo’n vijfhonderd demonstranten de straat op.

In Diemen bezetten volgens CSL vijftig actievoerders vanaf de ochtend de brug voor het hoofdkantoor van Vattenfall, zodat vrachtwagens en personeel niet meer het gebouw kunnen betreden. Volgens voorzitter van CSL Fenna Swart is het duidelijk dat er geen draagvlak meer is in de maatschappij voor biomassa. “Voortzetting betekent absoluut het einde van Vattenfalls geloofwaardigheid als het gaat om hun intenties op het gebied van duurzaamheid.”

Milieuorganisatie Protect the Forest Sweden stelt bij de aandeelhoudersvergadering in de Zweedse gemeente Solna vragen over het gebruik van biomassa door de energiemaatschappij. De organisatie noemt biomassa een vorm van ‘greenwashing’, terwijl de klimaatcrisis “dringend van ons vereist” de energietransitie te starten. In Londen zijn de actievoerders aanwezig bij een biomassaconferentie en in Berlijn demonstreren mensen bij een elektriciteitscentrale van Vattenfall.

De milieuorganisaties stuurden eerder een brief naar Vattenfall met de vraag het gebruik van biomassa te stoppen. De energiemaatschappij liet vorige week weten dat biomassa volgens het bedrijf een belangrijke bijdrage kan leveren in de energietransitie.

Energieminister Rob Jetten kondigde vrijdag aan dat het kabinet stopt met het subsidiëren van warmteopwekking met biomassa. Subsidies die al vergeven zijn, worden niet ingetrokken. Daardoor blijft de subsidie die Vattenfall krijgt voor de biomassacentrale in Diemen ook staan.