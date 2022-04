Koningsdag in Amsterdam rustig aan begonnen

Koningsdag begint in Amsterdam woensdag rustig. Op het centraal station is rond 9.00 uur nog vooral veel politie te vinden. Op de Haarlemmerdijk struinen de eerste in oranje gestoken mensen over de vrijmarkt.

Er wordt oude kleding verkocht, maar ook spellen, zonnebrillen en oranje tompoucen. Hier en daar klinkt muziek. Een jongen van een jaar of tien oefent op een hoekje van de lange straat op zijn viool. Te zien aan de open koffer aan zijn voeten hoopt hij er woensdag een centje aan te verdienen. Na de laatste noot van zijn stuk krijgt hij applaus van het kraampje op de tegenover liggende stoep.

Echt druk is het woensdagochtend nog nergens in het centrum van de hoofdstad. Waar de stoepen op de Haarlemmerdijk al gevuld zijn met de waar van verkopende Amsterdammers, zijn die in de Nieuwmarktbuurt vooral bezaaid met de plastic bekers van Koningsnacht.

Ook even verderop op de Prinsengracht ligt nog een boel afval op straat. Toch zetten de eerste horecaondernemers hun bierfusten weer klaar. “Wij waren gisteravond om 23.00 uur al dicht”, vertelt een medewerker van café Twee Prinsen, terwijl hij bouwt aan een buitenbar. “We hebben ons vizier echt op vandaag gericht.”

Tijdens Koningsdag mogen feestvierders in de hoofdstad per persoon één biertje of andere alcoholische versnapering bij zich hebben op straat. Op stap gaan met bijvoorbeeld sixpacks bier is dus niet toegestaan. Winkels mogen een blikje of flesje alcohol per persoon verkopen. Amsterdam hoopt met die regels “overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk te beperken”, zegt de gemeente op haar website.