Mariëtte Hamer: bekentenis Derksen ontluisterend en denigrerend

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt de bekentenis van Johan Derksen dinsdagavond “ontluisterende televisie”. Derksen zei in het programma Vandaag Inside dat hij in zijn jongere jaren een dronken, bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars.

Hamer vindt het “denigrerend en kwetsend” voor mensen die ooit te maken hebben gehad met seksueel geweld, laat ze weten aan het ANP. “Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal”, zegt ze.

Talpa meldde woensdag “enorm geschrokken” te zijn van de uitlatingen van Derksen en wil “zo snel mogelijk” met hem in gesprek over de kwestie. Hamer vindt deze stap “belangrijk” en hoopt ook dat het gesprek snel plaatsvindt.

In haar rol als regeringscommissaris zal Hamer “het maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag de komende tijd verder gaan aanjagen”. Ook gaat ze ervoor zorgen dat in de komende drie jaar “alles geregeld wordt om deze problematiek aan te pakken en te voorkomen”. Ze adviseert het kabinet bij het opstellen van een nationaal actieplan daarvoor.

Verschillende politici reageren ook verbolgen op de uitspraken van Derksen. “Het lachen om Derksen is me even vergaan”, tweette ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers eerder woensdag. Hij noemt de uitspraken “bizar”. VVD-Kamerlid Ingrid Michon vindt de uitspraak “ongelooflijk en schaamteloos”. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger schrijft: “zolang er nog gelachen wordt om seksueel geweld, hebben we een lange, lange weg te gaan”.

Derksen dacht zelf dat een officier van justitie het “technisch gezien” kan “uitleggen” als verkrachting. Maar volgens advocaat Richard Korver zou er in dit geval eerder sprake zijn van ‘seks met een onmachtige of bewusteloze’. Voor dat vergrijp kan iemand 8 jaar cel krijgen, hoewel Korver vermoedt dat het geval van Derksen is verjaard.

De voetbalanalist noemde het misbruik “een jeugdzonde”. “Dat soort dingen gebeuren als je jong bent.” Tegen het AD zei hij woensdag geen excuses te maken en ook “geen woord” terug te trekken. “Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen”, aldus Derksen tegen het AD.