Voice-advocaat: De Mol, bewijs in zaak-Derksen wat je waard bent

John de Mol kan in de zaak rond Johan Derksen bewijzen wat zijn voornemens om harder op te treden tegen seksueel wangedrag waard zijn. Dat stelt Sébas Diekstra, advocaat van een aantal slachtoffers in de Voice-zaak, woensdag in reactie op het verhaal van Derksen. Derksen vertelde dinsdag in het Talpa-programma Vandaag Inside dat hij vroeger, toen hij nog voetbalde, een dronken, bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd.

De bekentenis van een – in de woorden van Derksen – “jeugdzonde” leidde woensdag tot veel reacties. Talpa zei “in gesprek” te gaan met Derksen. “John de Mol kan nu laten zien wat hij en zijn Talpa waard zijn op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag. Als men dit soort zaken echt zo ernstig vindt, dan is nu het moment om door te pakken”, aldus Diekstra.

De advocaat stelt dat de verhalen van Derksen veel losmaken bij zijn cliënten. “Ze vinden dit bizar en misselijkmakend”, aldus de advocaat. “Als het publiekelijk bekennen van en met z’n allen lachen om seksueel misbruik van een wilsonbekwame vrouw niet voldoende is om maatregelen te nemen, wat dan wel?”

Talpa Network liet woensdagavond weten bezig te zijn met de zaak. Eerder woensdag gaf Talpa aan geschrokken te zijn van de uitlatingen van Derksen. Het mediabedrijf zei het te beschouwen als een “ernstige zaak” en gaf aan zo snel mogelijk in gesprek te willen met Derksen. Het is niet duidelijk of dit gesprek al plaatsgevonden heeft, voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside woensdagavond.