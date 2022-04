Acht jaar cel en tbs geëist voor seksueel misbruik zes meisjes

Voor het seksueel misbruiken van zes meisjes en bezit van kinderporno eist het Openbaar Ministerie tegen de 40-jarige Michel T. uit Hoogeveen acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De slachtoffers waren tussen de 5 en 13 jaar oud en werden volgens het OM van oktober 2018 tot medio juni 2021 misbruikt op een camping in Echten en in de woning van de verdachte.

De man werd vorig jaar in juni opgepakt, nadat de ouders van twee zusjes van 5 en 8 jaar oud naar de politie waren gestapt. Hun dochters waren na een barbecue bij de man en zijn toenmalige, zwangere partner in de caravan op de camping blijven slapen. De meisjes vertelden de volgende dag dat zij door de man waren betast.

Bij zijn aanhouding bleek de Hoogevener kinderporno in zijn bezit te hebben. Hier zaten pornografische afbeeldingen tussen van een dochtertje en twee zoontjes van een vrouw uit Roermond, met wie T. een relatie had. Deze afbeeldingen waren door de moeder gemaakt en via WhatsApp naar T. gestuurd. De 37-jarige vrouw staat later donderdag voor de rechtbank in Assen terecht.

Michel T. ontkende tot aan de zitting alle beschuldigingen. Tegen de rechters zei T. voor het eerst dat hij zijn fout inziet. “De verklaringen van de meisjes kloppen voor 99,9 procent. Het spijt mij enorm”, zei de man. De officier van justitie noemde deze bekennende verklaring van de man op de valreep “calculerend”. T. wilde niet meewerken aan psychisch onderzoek en door zijn ontkennende houding adviseerde de psychiater tbs met dwangverpleging. Volgens deskundigen lijdt T. aan pedofilie en een autistische stoornis. Door alsnog te bekennen en inzicht te tonen hoopt T. onder de dwangverpleging uit te komen, meent de aanklager.

De man heeft volgens het OM op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de ouders in hem stelden. De ouderparen dachten te maken te hebben met een jonge vader die bekend stond als een kindervriend, die een scherp oog had voor reinheid en verzorging.

Maar het verschonen en wassen van de kinderen was volgens het OM een dekmantel om de kinderen te kunnen betasten. T. had daarbij alleen oog voor het bevredigen van zijn eigen seksuele gevoelens. De man werd in 2013 al eens veroordeeld voor het seksueel misbruiken van drie meisjes. Hij kreeg toen twee jaar cel opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De rechtbank doet 24 mei uitspraak.