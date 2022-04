Agent die bij Haagse demonstratie hond inzette niet vervolgd

De agent die vorig jaar maart optrad tegen betogers op het Malieveld in Den Haag, wordt niet vervolgd. Deze hondengeleider zette zijn diensthond in om een man aan te houden die een bierblik naar de ME had gegooid. Vervolgens werden de agent en zijn hond door omstanders aangevallen.

Twee andere agenten worden wel vervolgd voor hun rol tijdens de demonstratie op 14 maart vorig jaar, was eerder al bekendgemaakt.

Het protest liep die dag flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester om het Malieveld te verlaten. De ME moest vervolgens ingrijpen.