Aladdin grote winnaar bij uitreiking Musical Awards

De musical Aladdin is donderdag bij de uitreiking van de Musical Awards in Rotterdam Ahoy het vaakst in de prijzen gevallen. De productie van Stage Entertainment won in zeven van de in totaal negentien categorieën, waaronder die van beste grote musical. Daarnaast kreeg Aladdin ook nog de publieksprijs voor beste productie van het afgelopen jaar.

Stanley Burleson won voor de vierde keer in zijn carrière een Musical Award, deze keer die van beste mannelijke hoofdrol in een grote musical voor zijn rol als de Geest in Aladdin. Roberto de Groot kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van Jafar en Dave Rijnders won dankzij zijn rol als Omar de award voor aanstormend talent. Aladdin won daarnaast de prijzen voor beste choreografie, beste muziek en beste vertaling (Erik van Muiswinkel).

Nyassa Alberta won met haar vertolking van Tina Turner in TINA de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Willemijn Verkaik (Come From Away) mocht hetzelfde beeldje ophalen, maar dan in de categorie voor kleine musicals. Sven Ratzke (The Rocky Horror Show) kreeg de award voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical. Dorien van Gent (Hij Gelooft In Mij) werd onderscheiden in de categorie beste vrouwelijke bijrol.

The Rocky Horror Show kreeg de prijs voor beste kleine musical en 14 de Musical, over het leven van Johan Cruijff, won een award voor beste originele Nederlandse musical. Eerder werd al bekendgemaakt dat Pia Douwes de Oeuvre Musical Award zou krijgen.

De Musical Awards werden dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt. De vakjury bestond uit Jon van Eerd, Hilde Scholten, Arno Gelder, Dianne Zuidema, Joy Kreiken, Maurice Luttikhuis, Michiel de Regt, Henriëtte Tol en Rennie Rijpma.