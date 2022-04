Gemeenten krijgen 175 miljoen euro extra voor energietoeslagen

Gemeenten krijgen nog eens 175 miljoen euro van het Rijk om hun inwoners de beloofde energietoeslag te kunnen betalen. Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid hoopt dat zij daarmee voldoende middelen hebben om de regeling te kunnen uitvoeren. PVV’er Tony van Dijck had in de Tweede Kamer op een regeling aangedrongen.

Schouten zegt dat ze in maart al een garantie had afgegeven dat de gemeenten genoeg geld zouden krijgen om mensen met lage inkomens 800 euro te geven voor hun hoge energierekening, maar toch nog signalen kreeg dat het niet goed ging. Gemeenten kozen ervoor om niet iedereen geld te geven, of het bedrag per huishouden te verlagen. “Ik begrijp die terughoudendheid”, schrijft Schouten, maar noemt die “tegelijkertijd ongewenst”.

Met het extra geld is er in totaal 854 miljoen euro vrijgemaakt voor de toeslag. De financiƫle details worden nader uitgewerkt in de Voorjaarsnota, waarin het kabinet laat weten hoe het gaat met de begroting voor dit jaar. Daar wordt momenteel over onderhandeld. De nota gaat pas in juni naar de Kamer.

“Nu de financiĆ«le randvoorwaarden zijn ingevuld, vertrouw ik erop dat gemeenten hun eventuele terughoudendheid laten varen en ook zo snel mogelijk daadwerkelijk gebruik zullen maken van hun bevoegdheid om alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van 800 euro te verstrekken”, schrijft de minister.