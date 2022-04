Hoekstra: weging om wapens naar Oekraïne te sturen is verantwoord

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vindt de afweging om zware wapens, zoals pantserhouwitsers, naar Oekraïne te sturen “verantwoord”. Dat zegt hij tegen het ANP, na een gesprek met de Britse buitenlandminister Liz Truss. Met haar besprak hij onder meer “een adequate bewapening” van Oekraïne in de strijd tegen Rusland.

Binnen de krijgsmacht waren er bedenkingen over het sturen van de artilleriewapens, omdat het gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid en slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht. “Je kijkt elke keer in hoeverre dat knelt”, zegt Hoekstra daarover. “Maar de reden dat je het doet is omdat het land in een gevecht om leven en dood is verwikkeld.”

De minister sloot niet uit dat Nederland later meer wapens levert aan Oekraïne, maar wilde niet ingaan in hoeverre het Nederlandse leger daar nog ruimte voor heeft. “We kijken secuur naar wat verantwoord is” mocht Oekraïne om meer wapens vragen, aldus Hoekstra.

Hij en Truss spraken ook over het verantwoordelijk houden van daders van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volgens Hoekstra trekken Nederland en het Verenigd Koninkrijk daar samen in op, onder meer door geld en mensen beschikbaar te stellen voor het Internationaal Strafhof.

Donderdag meldden bronnen aan het ANP dat enkele tientallen marechaussees naar het land gaan om te helpen bij het onderzoek naar oorlogsmisdaden. Vrijdag besluit het kabinet daar definitief over tijdens de ministerraad. Het forensische team zou “zeer binnenkort” met bescherming naar Oekraïne vertrekken.